ДТП с двумя погибшими произошло на Вознесенском шоссе в Петрозаводске

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло на Вознесенском шоссе в Петрозаводске. В результате столкновения транспортных средств два человека погибли, еще трое пострадали, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.
Трагедия случилась около полуночи в районе дома №16. Погибшими оказались 45-летний мужчина и 35-летняя женщина. Травмы различной степени тяжести получили девушка 26 лет, еще один мужчина 32 лет и ребенок 2021 года рождения.
Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Малыша забрали родственники, заявил Охлопков. Специалисты устанавливают все обстоятельства и детали аварии.