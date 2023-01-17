Добыча газа на новых месторождениях в Северном море может стартовать с 2024 года

Великобритания намерена в несколько раз сократить сроки запуска в работу новых газовых месторождений в Северном море из-за энергокризиса. Об этом пишет издание The Times.
Правительство ожидает, что добыча газа стартует там уже спустя 18 месяцев после одобрения соответствующих лицензий, то есть к середине 2024 года. Прежде для этого требовалось порядка пяти лет.
К октябрю 2022 года Переходное управление Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTА) получило 115 заявлений от 76 предприятий и сейчас обрабатывает их в ускоренном режиме.
Весной прошлого года лондонский Центр экономических и бизнес-исследований предупредил о риске Соединенного Королевства столкнуться с серьезнейшим с 1950-х годов падением уровня жизни на фоне энергокризиса.