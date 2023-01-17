Памятник Пушкину в украинском Кривом Роге разрисовали вандалы

Вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Надписи синей краской содержат призывы снести монумент.
Об осквернении памятника Пушкину в Кривом Роге пишет издание «Первый криворожский». Отмечается, что монумент располагается на улице Пушкина, которую власти не успели переименовать.
Памятник Александру Пушкину в Кривом Роге открыли в 1987 году, к 150-летию со дня смерти поэта. Его отлили на комбинате «Криворожсталь». Ранее сообщалось, что в Черновцах снесли сразу два памятника и один бюст Пушкину. Посвященные поэту монументы также демонтировали в Харькове, Днепропетровске, Житомире, Кременчуге и Тульчине.
Напомним, снос связанных с советской историей памятников начался на Украине в 2015 году. В последнее время власти страны также борются со всем, что связано с Россией.