Памятник Пушкину в украинском Кривом Роге разрисовали вандалы

Памятник Александру Пушкину в Кривом Роге открыли в 1987 году, к 150-летию со дня смерти поэта. Его отлили на комбинате «Криворожсталь». Ранее сообщалось, что в Черновцах снесли сразу два памятника и один бюст Пушкину. Посвященные поэту монументы также демонтировали в Харькове, Днепропетровске, Житомире, Кременчуге и Тульчине.