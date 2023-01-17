События на Украине к 21:00 17 января: отставка Арестовича, ВСУ роют окопы у границы с Белоруссией

Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении союзные силы продолжали наступательные действия. Кроме того, в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) были ликвидированы 3 украинские диверсионно-разведывательные группы. Совокупные потери противника составили около 220 военнослужащих. Уничтожены 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 бронемашин, 15 пикапов и автомобилей.