События на Украине к 21:00 17 января: отставка Арестовича, ВСУ роют окопы у границы с Белоруссией

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 17 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении союзные силы продолжали наступательные действия. Кроме того, в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) были ликвидированы 3 украинские диверсионно-разведывательные группы. Совокупные потери противника составили около 220 военнослужащих. Уничтожены 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 8 бронемашин, 15 пикапов и автомобилей.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены склад вооружения украинской территориальной обороны в Харьковской области, 82 артиллерийских подразделения и военная техника ВСУ в 98 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Краб» и М109 «Паладин», а также боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области. В ДНР ликвидированы гаубица Д-20, 2 гаубицы «Гиацинт-Б», в Луганской Народной Республике (ЛНР) — 2 гаубицы «Акация». Также 5 гаубиц уничтожено в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Херсонской области уничтожены 2 радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в ДНР и Харьковской области — РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР. Перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР, ДНР и Харьковской области. В Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета HARM, в Запорожской области — баллистическая ракета «Точка-У».
Запорожская область
На освобожденных в ходе спецоперации территориях Запорожской области идет восстановление гражданской инфраструктуры. Так, в Мелитопольском районе стартовали работы по глобальной реконструкции водных сетей. Специалисты планируют восстановить магистраль протяженностью около 150 километров от населенного пункта Акимовка до Бердянска.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил, что энергоблоки Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть запущены в режим генерации при условии отсутствия обстрелов со стороны ВСУ.
В Васильевку, находящуюся поблизости от линии боевого соприкосновения, вернулись порядка 5 тысяч жителей. По словам главы Васильевского района Натальи Романиченко, в основном возвращаются люди, эвакуировавшиеся на территорию Украины.
«Они выехали туда, увидели, что плохо, поддержки нет никакой, что все не так, как прописывают в Telegram-каналах», — отметила Романиченко.
В контролируемом Киевом городе Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина. Монумент находился на территории школы.
Херсонская область
В ночь на вторник ВСУ обстреляли Каховку, в результате атаки погибли 2 человека, есть раненые, среди которых ребенок. Местные власти сообщили, что все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.
Жители Херсонской области с 1 февраля начнут получать компенсации на услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщили местные власти.
ДНР
В течение дня под обстрелы ВСУ попали Донецк, а также населенные пункты Александровка, Благодатное, Волноваха, Харцызск, Широкая Балка. В результате атак погибла жительница Волновахи, еще один гражданский был убит при ударе по Благодатному.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что завершена зачистка высоток в Марьинке. При этом ВСУ, по его словам, пытаются удержаться в частном секторе, на заранее подготовленных позициях.
ЛНР
В ЛНР стабилизировалась ситуация с выплатой пенсий за январь, сообщила глава пенсионного фонда республики Татьяна Васильева на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым. Ранее она информировала о задержках в выплате пенсии части граждан по техническим причинам.
Украина
В Днепропетровской области снижены лимиты энергопотребления на фоне серьезного дефицита электроэнергии. Кроме того, на территории 6 областей происходят аварийные отключения света из-за превышения установленных лимитов.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об отставке после критики из-за его слов о причинах подрыва жилого дома в Днепропетровске. Арестович заявлял, что трагедия, в результате которой погибли мирные жители, произошла из-за срабатывания украинской системы ПВО. Офис президента принял отставку советника.
Глава Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в страну премьер-министра Италии Джорджи Мелони. При этом он отказался сообщить дату ее прибытия, отметив, что поездка состоится в скором времени.
Супруга президента Елена Зеленская на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что передаст от главы государства письма с «формулой мира» президентам Еврокомиссии, Швейцарии и председателю КНР.
Главком ВСУ Валерий Залужный встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше. В ходе первой личной встречи он поблагодарил Штаты за помощь, а также рассказал о текущих нуждах Киева.
Телеканал NBC сообщил, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Утверждается, что ВСУ роют окопы в лесу в 5 минутах езды от границы, укрепляя земляные стены досками. Телеканал привел цитату одного из украинских военных, который сообщил, что такие укрепления строятся во всех зонах ответственности войск.
Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро. Общая сумма пакета составит 18 миллиардов евро. Еврокомиссия планирует перечислять Киеву ежемесячно по 1,5 миллиарда евро.
На Украину прибыла с визитом министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Она встретилась со спикером парламента Русланом Стефанчуком, стороны обсудили необходимые Киеву виды вооружения.
Власти Испании не планируют передавать Киеву танки Leopard, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес на форуме в Давосе. При этом министр добавил, что страна на каждом этапе делает то, что считает лучшим, чтобы «помочь украинцам защитить свою территорию».
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что факт членства в НАТО заставит Германию передать Украине танки, которые просит Киев. Он выразил надежду на то, что давление «политической сцены и общественного мнения» изменит позицию Берлина. Дуда также сообщил, что Польша передала Киеву практически все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.