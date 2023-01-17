Соскин: разведка не смогла предупредить Зеленского о новых ракетных ударах ВС РФ

С таким заявлением выступил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, разведка не предупредила президента о новых ударах. Он отметил, что власти усиленно пытаются отвлечь внимание населения от темы поражения стратегических объектов.