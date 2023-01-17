Петербургские врачи извлекли часть мины из ноги военного в Белгородской области

Облаченные в бронежилеты врачи петербургской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели успешную операцию по извлечению части мины из голени военнослужащего в Белгородской области.
Неделю назад на операционный стол попал военный, пострадавший при выполнении боевой задачи. У него диагностировали множественные осколочные ранения голеней и бедер, проникающее ранение брюшной полости и попадание в мягкие ткани ноги торцевого взрывателя 122-мм мины.
Медики находились в регионе с рабочей поездкой — проводили операцию в Валуйской ЦРБ. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальных сотрудников вывели на безопасное расстояние. Сейчас состояние пациента не вызывает опасений.