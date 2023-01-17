Петербургские врачи извлекли часть мины из ноги военного в Белгородской области

Медики находились в регионе с рабочей поездкой — проводили операцию в Валуйской ЦРБ. В связи с риском детонации бригада была одета в бронежилеты, а остальных сотрудников вывели на безопасное расстояние. Сейчас состояние пациента не вызывает опасений.