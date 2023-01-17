Наставник «Локомотива» Игорь Никитин объяснил свою фразу про шоу-бизнес и хоккей

Напомним, на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» должно было состояться историческое событие. На льду «Арены Металлург» друг против друга могли сыграть голкипер хозяев Василий Кошечкин и его сын, вратарь ярославской команды Максим Майоров. Однако, этого не случилось, а на послематчевой пресс-конференции Никитин резко отреагировал на вопрос по данной теме. Специалист заявил, что хоккей — это не шоу-бизнес.