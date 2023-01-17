Наставник «Локомотива» Игорь Никитин объяснил свою фразу про шоу-бизнес и хоккей

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал свое выражение насчет хоккея и шоу-бизнеса. Специалист до сих пор придерживается такого мнения.
Напомним, на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» должно было состояться историческое событие. На льду «Арены Металлург» друг против друга могли сыграть голкипер хозяев Василий Кошечкин и его сын, вратарь ярославской команды Максим Майоров. Однако, этого не случилось, а на послематчевой пресс-конференции Никитин резко отреагировал на вопрос по данной теме. Специалист заявил, что хоккей — это не шоу-бизнес.
«Еще раз повторю: хоккей — не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея — это шоу-бизнес. А хоккей — это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить», — цитирует Никитина издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Локомотив» по итогу потерпел поражение от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Ильи Воробьева.