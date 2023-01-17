Хуснуллин: рост объемов строительства в России может достигнуть 6,5% по итогам 2022 года

Объем строительства в России может вырасти до 6,5% в 2022 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник, 17 января.
На вопрос российского президента о развитии строительной инфраструктуры в целом Хуснуллин ответил, что «стройка дала хороший прирост» до 6,5%. Путин положительно оценил данный показатель.
Ранее президент страны отметил, что инфляция и ВВП по итогам прошлого года оказались ниже прогнозов российского финансового регулятора. Он также заявил, что экономика России хорошо справилась со всеми рисками.