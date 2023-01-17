Лука Сафронов считает, что Смольянинова пожалеют в Латвии за избиение экс-жены

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов высказался о реакции Латвии на новость об избиении бывшей жены актером Артуром Смольяниновым✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Он считает, что артиста в стране только пожалеют.
В Сети появились слухи, что Смольянинов поднимал руку на экс-супругу, актрису Дарью Мельникову, которая родила ему двоих детей. Сафронов считает, что в Латвии актер не понесет никакого наказания, ведь Европа выступает за равноправие.
«У них драка с женщиной приравнивается к драке с мужчиной. Мол, побил женщину, потому что она обижала его чувства. Ничего страшного, скажут ему там, пожалеют, и может даже отправят на реабилитацию», — заявил Сафронов изданию iReactor.
Он отметил, что у европейцев есть специальные «кружки для тех, кто вышел из себя». Таких мужчин там жалеют, а русским не понять такого поведения. Сафронов уверен, поступок Смольянинова говорит о расшатанной нервной системе и психологических травмах.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами