Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Орнитолог Мишин объяснил, почему утки зимой не улетают из Москвы

Общество
Орнитолог Мишин объяснил, почему утки зимой не улетают из Москвы

Некоторые утки предпочитают оставаться зимовать в Москве. О миграции пернатых рассказал основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

По его словам, птицы остаются в российской столице из-за теплой зимы. Кроме того, они привязываются к людям, которые их подкармливают.

«Все в рамках разумного. У нас живет круглый год целая популяция, прежде всего, крякв, а также серых уток», — рассказал специалист в беседе с РИАМО.

По его словам, Мосприрода ведет программу, в рамках которой идет пересчет уток. Орнитолог заверил, что в городе их популяция не сокращается.
утки москва орнитолог
Военкоры ФАН
Лучшие в аду