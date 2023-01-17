Орнитолог Мишин объяснил, почему утки зимой не улетают из Москвы

Некоторые утки предпочитают оставаться зимовать в Москве. О миграции пернатых рассказал основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.
По его словам, птицы остаются в российской столице из-за теплой зимы. Кроме того, они привязываются к людям, которые их подкармливают.
«Все в рамках разумного. У нас живет круглый год целая популяция, прежде всего, крякв, а также серых уток», — рассказал специалист в беседе с РИАМО.
По его словам, Мосприрода ведет программу, в рамках которой идет пересчет уток. Орнитолог заверил, что в городе их популяция не сокращается.