Гинеколог Милютина объяснила, как коронавирус влияет на репродуктивное здоровье

Коронавирусная инфекция представляет опасность для здоровья человека и оказывает крайне негативное влияние на его репродуктивную систему. Об этом заявила акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.
Медицинский специалист утверждает, что коронавирус бесспорно влияет на репродуктивное здоровье мужчин. Об этом свидетельствует ухудшение параметров спермограммы пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Кроме того, определенное влияние на репродуктивные органы могут оказывать препараты, которые используются для лечения, передает издание РИАМО.
«Спермограмма восстанавливается в течение 3-6 месяцев после болезни. С точки зрения снижения резерва влияния на яичники – пока у нас точных данных нет», — уточнила Милютина.
Об отдаленных последствиях коронавируса пока говорить рано, считает гинеколог. Однако предполагается, что пандемия COVID-19 повлияла на показатели материнской смертности на общемировом уровне.