Гинеколог Милютина объяснила, как коронавирус влияет на репродуктивное здоровье

Медицинский специалист утверждает, что коронавирус бесспорно влияет на репродуктивное здоровье мужчин. Об этом свидетельствует ухудшение параметров спермограммы пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Кроме того, определенное влияние на репродуктивные органы могут оказывать препараты, которые используются для лечения, передает издание РИАМО.