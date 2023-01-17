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Валерий Меладзе обеспечил дочерям безбедное будущее

Общество
Валерий Меладзе обеспечил дочерям безбедное будущее

Певцу Валерию Меладзе не стоит беспокоиться о будущем своих дочерей Инги, Софьи и Арины. Исполнитель обеспечил девушкам безбедную жизнь и приобрел для них элитное жилье.

Средняя дочь Меладзе Софья вышла замуж за топ-менеджера компании Globaltic Савву Байбакова, который получает за свои услуги по несколько миллионов рублей в месяц. Более того, в прошлом году она стала владелицей компании «Азмуу», соучредителем которая является украинка. В Сети предполагают, что организация поставляла украинские продукты питания в Россию.

Старшая и младшие дочери Меладзе владеют элитным жильем. Недвижимость Инги в Москве оценивается в 40 млн рублей, а Арины — в 25 млн рублей. Артист не рассказывает о жизни наследниц, зато они активно публикуют в социальных сетях фотографии из-за границы, сообщает издание Life.ru.
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