Валерий Меладзе обеспечил дочерям безбедное будущее

Средняя дочь Меладзе Софья вышла замуж за топ-менеджера компании Globaltic Савву Байбакова, который получает за свои услуги по несколько миллионов рублей в месяц. Более того, в прошлом году она стала владелицей компании «Азмуу», соучредителем которая является украинка. В Сети предполагают, что организация поставляла украинские продукты питания в Россию.