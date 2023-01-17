Политолог Сергей Марков: Российской армии нужно побеждать уже сейчас

В то же время западные элиты, по его мнению, оставляют себе возможность для маневра, так как у них нет уверенности в том, что современные «наполеоны» и «гитлеры», которыми являются спецслужбы США и Британии, справятся с взятыми на себя обязательствами по уничтожению Россию. Альтернативную позицию отношений с нашей страной, по словам Маркова, сформировали американский миллиардер Илон Маск и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Они предложили провести переговоры с РФ и сделать Украину мирной и нейтральной стороной. Но для того, чтобы такие переговоры состоялись, России, по мнению политолога, необходимо добиться ощутимых побед в СВО.