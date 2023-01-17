Политолог Сергей Марков: Российской армии нужно побеждать уже сейчас

Политологи и экономисты рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие меры должна предпринять Россия, чтобы западные элиты отказались от агрессивной политики.
В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков высоко оценивает деятельность форума, поскольку на нем, по его словам, определяется стратегия развития мировой экономики и, прежде всего, крупных международных корпораций, которые определяют вектор ее развития. Как объяснил политолог, топ-менеджеры корпораций едут в Давос, чтобы понять основные тенденции, и выработать свою стратегию реагирования на имеющиеся угрозы. Результаты этого общения непубличны.
«Вторая цель – публичная. Там вырабатываются некие консенсусные мнения среди «владык мира» о том, что происходит, в каком направлении ситуация двигается, какие основные угрозы и возможности есть, какой выбор стоит перед правительствами, какие варианты принятий решения для правительств оптимальны. Это формирование консенсусного публичного мнения по основным вопросам — важный итог Давоса», — рассказал Сергей Марков.
Каких-то особых решений, касающихся России, по итогам Давоса директор «Института политических исследований» не ожидает. По его мнению, коллективный Запад уже занял позицию по нашей стране. Она заключается в намерение добить Россию, поскольку мы показали слабость в 2022 году. В то же время вкладывать все имеющиеся ресурсы в войну против РФ Запад пока не готов, поскольку не уверен в своей победе, считает Марков.
«Западные элиты приняли решение добивать Россию, поскольку она показала себя слабой во время событий 2022 года. Россия и до этого слабо себя показала, так как не ввела войска в Украину в 2014-15 годах, что обязана была сделать. Плюс не вела никакой борьбы за общественное мнение в Украине, в результате там сформирована армия зомби. Во время боев Россия не показала себя как вторая армия в мире, сильно затягивала с мобилизаций, и тянула с тем, чтобы бить по инфраструктуре Украины. Видя слабость России, Запад обеспечивает Украину достаточными ресурсами, и руками русских людей — ни у кого нет сомнения, что украинцы это русские люди – хочет убить Россию. Это решение об уничтожении России принято, и оно реализуется», — пояснил спикер.
В то же время западные элиты, по его мнению, оставляют себе возможность для маневра, так как у них нет уверенности в том, что современные «наполеоны» и «гитлеры», которыми являются спецслужбы США и Британии, справятся с взятыми на себя обязательствами по уничтожению Россию. Альтернативную позицию отношений с нашей страной, по словам Маркова, сформировали американский миллиардер Илон Маск и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Они предложили провести переговоры с РФ и сделать Украину мирной и нейтральной стороной. Но для того, чтобы такие переговоры состоялись, России, по мнению политолога, необходимо добиться ощутимых побед в СВО.
«Российской армии нужно побеждать уже сейчас. Мы ждем заявлений о том, что в январе и феврале 2023 года произойдет мощная мобилизация российской экономики, что она полностью вооружит миллионную армию, которая разгромит киевскую хунту и освободит Украину», — заявил Марков.
Политолог, публицист Дарья Митина считает, что основным содержанием давосского форума будет обсуждение вопросов, связанных с переформатированием мира, которое началось в прошлом году. По ее мнению, в центре внимания будет комплекс проблем, связанных с функционированием мировой финансовой системы, изменениями логистики доставки товаров и энергоресурсов западных стран, так как изначально Давос ориентировался на страны так называемого «золотого миллиарда».
Отсутствие России на давосском форуме политолог не считает настолько важным, чтобы это могло серьезно повлиять на развитие экономики РФ. По ее словам, гораздо больший эффект для нашей страны в этом плане имеют Петербургский экономический форум и Дальневосточный экономический форум.
«Эти форумы проводятся неизменно с большим размахом, там подписываются миллиардные контракты. С экономической точки зрения эти мероприятия, конечно, для России более выгодны, чем Давос», — заявила Дарья Митина.
Китай так же как и Россия дистанцируется от давосского форума. По словам экономиста, политолог Александра Дудчака, КНР вместо своих миллиардеров отправил в Давос вице-премьера, который весной должен уйти со своего поста. Этим Пекин продемонстрировал свое отношение к корпоративному сборищу западных элит, считает эксперт.
«Китай, в общем-то, прекрасно понимает, что понравиться всем невозможно. А любовь Запада к Китаю точно такая же, как у любителя стейка к молодому теленку с красивыми глазами: потенциальная еда и не более того. Китайцы сами привыкли всех есть», — пояснил Дудчак.
Особенностью нынешнего давосского форума является то, что он впервые проходит в условиях, когда четко очерчены намерения сторон, определяющих динамику и вектор развития мировой экономики.
«Этот форум проходит в условиях, когда уже все маски сброшены: все, что Запад хотел нам сказать, он уже сказал, не скрывая. Они пытаются включить Россию в свой новый мир, где нет семьи, нет мамы и папы, нет духовной жизни, нет христианских и исламских ценностей. Но в этой пропаганде сатанизма Россия и Китай не принимают участия», — отметил эксперт.
Запад, по его словам, понял, что у него не получилось навязать России свою политику в области энергетики, развития социальной сферы и общественных отношений. Поэтому теперь предпринимаются усилия, чтобы выработать собственную стратегию развития в условиях обострившейся конкуренции с РФ и Китаем.