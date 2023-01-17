МИД Британии сообщил о продолжении сотрудничества с США для поставок оружия Украине

Британия продолжит сотрудничать с США для обучения военнослужащих ВСУ и дальнейших поставок вооружения Украине.
С таким заявлением выступил глава британского МИД Джеймс Клеверли, находясь с визитом в Вашингтоне. Он напомнил, что Британия является вторым крупнейшим поставщиком оружия ВСУ после США.
«Мы продолжим работать очень тесно с США в отношении обучения украинских солдат, обеспечения их современным вооружением», — рассказал дипломат.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в текущем году британские инструкторы планируют обучить 20 тысяч украинских солдат.