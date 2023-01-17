Осужденный за превышение полномочий экс-глава УМВД по Ярославской области избежал наказания

Бывший руководитель тылового подразделения УМВД России по Ярославской области Алексей Ключарев, осужденный по делу о превышении должностных полномочий, избежал наказания. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности преступления, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
В рамках рассматриваемого уголовного дела Ключареву было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. По информации следствия, в 2012-2013 годах обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости.
При этом часть указанных работ не была выполнена в полном объеме, а часть — вообще не выполнена. Действия злоумышленника принесли ущерб федеральному бюджету в размере более 40 млн рублей.
Поскольку срок давности преступления истек, гражданина освободили от тюремного заключения. Соответствующий вердикт вынес Кировский районный суд Ярославля.