Осужденный за превышение полномочий экс-глава УМВД по Ярославской области избежал наказания

В рамках рассматриваемого уголовного дела Ключареву было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. По информации следствия, в 2012-2013 годах обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости.