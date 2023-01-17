Глава МВФ: темпы роста глобальной экономики могут ускориться в 2024 году

Темпы роста глобальной экономики достигнут минимума в течение 2023 года, но в 2024 году снова ускорятся. Такую точку зрения высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом мировым центробанкам следует сохранять осторожность и «не снимать ногу с тормоза» преждевременно, поскольку инфляция остается на довольно высоком уровне, уточнила она.
По мнению Георгиевой, к концу текущего года китайская экономика способна подняться на 4,4%, если Пекин продолжит ослаблять антиковидные меры. Но период, когда на КНР приходилось порядка 40% роста мирового ВВП, уже не повторится.