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Глава МВФ: темпы роста глобальной экономики могут ускориться в 2024 году

Экономика
Глава МВФ: темпы роста глобальной экономики могут ускориться в 2024 году

Темпы роста глобальной экономики достигнут минимума в течение 2023 года, но в 2024 году снова ускорятся. Такую точку зрения высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом мировым центробанкам следует сохранять осторожность и «не снимать ногу с тормоза» преждевременно, поскольку инфляция остается на довольно высоком уровне, уточнила она.

По мнению Георгиевой, к концу текущего года китайская экономика способна подняться на 4,4%, если Пекин продолжит ослаблять антиковидные меры. Но период, когда на КНР приходилось порядка 40% роста мирового ВВП, уже не повторится.
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