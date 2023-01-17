Автор песен Кати Лель напал с ножом на жену в подмосковном Красногорске

По данным портала, утром 14 января в полицию Красногорска обратилась местная жительница, которая заявила, что на нее напали с ножом. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире 56-летнего певца Игоря Кондуракого его окровавленную супругу. Медики доставили пострадавшую в больницу с травмами легкого, сердца и аорты.