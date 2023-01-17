Автор песен Кати Лель напал с ножом на жену в подмосковном Красногорске

Участник фестиваля «Песня года» ответит перед законом за нападение на 54-летнюю супругу. Об этом сообщили во вторник в информационном агентстве REGNUM.
По данным портала, утром 14 января в полицию Красногорска обратилась местная жительница, которая заявила, что на нее напали с ножом. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире 56-летнего певца Игоря Кондуракого его окровавленную супругу. Медики доставили пострадавшую в больницу с травмами легкого, сердца и аорты.
Оказалось, что между супругами произошла ссора. В итоге музыкант взялся за нож и нанес ранения оппонентке. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Игорь Кандур (Кондуракий) добился популярности в конце 90-х как исполнитель шансона. Также он является автором песен поп-звезд, среди которых «Сестры Зайцевы» и Катя Лель.