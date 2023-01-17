Журналистка Соколовская: скандал с Арестовичем пролил свет на ссору Зеленского и Залужного

Ситуация с отставкой советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича после громкого скандала обнажила всю подноготную потайного конфликта властей страны. Неутешительными догадками на этот счет поделилась журналистка Янина Соколовская.
Публицист напомнила, что с самого начала соратник Владимира Зеленского был проектом президента. Впрочем, это не помешало ему открыто выступить против Вооруженных сил Украины, которые Арестович обвинил в непреднамеренном разрушении многоэтажки в Днепре. Тем самым, заявила Соколовская в эфире «Места встречи», экс-советник пролил свет на конфликт бывшего комика с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
«Это очень плохая история, и ее нужно было как-то опровергнуть. Опровергли так», — добавила украинская журналистка.
Также гость общественно-политического ток-шоу порассуждала о дальнейшей карьере Арестовича после ухода с должности. Публицист допустила, что он создаст собственную партию и перетянет к себе «условно лояльных России украинцев».