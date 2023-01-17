«Все может дойти до ситуации Вьетнама»: политолог о затягивании США украинского конфликта

«Речь идет о том, что все может дойти до ситуации Вьетнама, — считает он. — Вьетнам это было событие в жизни США. И был вьетнамский синдром, который очень долго присутствовал в жизни этой страны. И его долго лечили разными средствами, в том числе и финансовыми».