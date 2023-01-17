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«Все может дойти до ситуации Вьетнама»: политолог о затягивании США украинского конфликта

Украина
«Все может дойти до ситуации Вьетнама»: политолог о затягивании США украинского конфликта

Американский эксперт Тед Галлен Карпентер в статье для портала 19fortyfive отметил, что вмешательство США в кризис на Украине может превратить его в многолетний конфликт между Западом и Россией.

Автор напомнил о Кувейте, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и теперь Украине.

«Лидеры США должны усвоить, что часто разумнее принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, большинство членов внешнеполитического истеблишмента не проявляют никаких признаков усвоения уроков из предыдущих ошибок», — поделился своим мнением Карпентер и выразил уверенность: «признание того, что высокомерная настойчивость Вашингтона в расширении НАТО до границ России попирала основные интересы ее безопасности».

В беседе с ФАН позицию американского журналиста прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.

«Речь идет о том, что все может дойти до ситуации Вьетнама, — считает он. — Вьетнам это было событие в жизни США. И был вьетнамский синдром, который очень долго присутствовал в жизни этой страны. И его долго лечили разными средствами, в том числе и финансовыми».

Штаты во Вьетнаме воевали долгие годы, прежде чем поняли: что-то идет не так, напомнил политолог.

«Но, вообще, американцы ребята упорные. Этого качества им не занимать. И на каком основании нам думать, что они вдруг возьмут и отыграет назад? Для этого нет ни малейших оснований», делает прогноз профессор Межевич.

Ранее известный российский политолог Владимир Корнилов объяснил причину срочности новых поставок вооружения Украине из США.
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