Инспектора Ростехнадзора Куликова приговорили к шести годам колонии за взяточничество

Басманный суд Москвы вынес приговор инспектору центрального управления Ростехнадзора Сергею Куликову по делу о получении крупной взятки с использованием должностного положения. Он был признан виновным и получил шесть лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах на протяжении десяти лет.