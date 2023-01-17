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Инспектора Ростехнадзора Куликова приговорили к шести годам колонии за взяточничество

Происшествия
Инспектора Ростехнадзора Куликова приговорили к шести годам колонии за взяточничество

Басманный суд Москвы вынес приговор инспектору центрального управления Ростехнадзора Сергею Куликову по делу о получении крупной взятки с использованием должностного положения. Он был признан виновным и получил шесть лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах на протяжении десяти лет.

В ходе расследования было установлено, что комиссия, возглавляемая Куликовым, выявила нарушения в ходе строительства двух зданий в испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. После этого подсудимый потребовал взятку в размере 1,3 млн рублей, угрожая блокировкой процесса.
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