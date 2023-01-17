Певец SHAMAN встал на колени перед жителями Луганска во время своего концерта

Исполнитель выстреливших в 2022 году хитов «Я русский» и «Встанем» певец SHAMAN выступил на концерте в Луганске. Свой номер певец, настоящее имя которого Ярослав Дронов, завершил красноречивым жестом, встав перед зрителями на колени.