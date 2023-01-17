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Певец SHAMAN встал на колени перед жителями Луганска во время своего концерта

Шоу-бизнес
Певец SHAMAN встал на колени перед жителями Луганска во время своего концерта

Исполнитель выстреливших в 2022 году хитов «Я русский» и «Встанем» певец SHAMAN выступил на концерте в Луганске. Свой номер певец, настоящее имя которого Ярослав Дронов, завершил красноречивым жестом, встав перед зрителями на колени.

Этим фрагментом своего выступления, попавшим на кадры видеозаписи, певец поделился в личном Telegram-канале. Ролик позволяет оценить восторг зрителей, вызванный исполнением SHAMAN песни «Я русский».

«Я восхищаюсь отвагой и мужеством взрослых и детей, участников спецоперации и местных жителей. В Мариуполе и Луганске со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости, и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: «Я русский»», — подписал SHAMAN публикацию.

Ранее сообщалось о визите музыканта в воинскую часть в Луганской Народной Республике, где SHAMAN передал бойцам памятные подарки.
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