Певец SHAMAN встал на колени перед жителями Луганска во время своего концерта

Исполнитель выстреливших в 2022 году хитов «Я русский» и «Встанем» певец SHAMAN выступил на концерте в Луганске. Свой номер певец, настоящее имя которого Ярослав Дронов, завершил красноречивым жестом, встав перед зрителями на колени.
Этим фрагментом своего выступления, попавшим на кадры видеозаписи, певец поделился в личном Telegram-канале. Ролик позволяет оценить восторг зрителей, вызванный исполнением SHAMAN песни «Я русский».
«Я восхищаюсь отвагой и мужеством взрослых и детей, участников спецоперации и местных жителей. В Мариуполе и Луганске со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости, и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: «Я русский»», — подписал SHAMAN публикацию.
Ранее сообщалось о визите музыканта в воинскую часть в Луганской Народной Республике, где SHAMAN передал бойцам памятные подарки.