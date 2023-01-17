Минобороны Британии планирует обучить 20 тысяч украинских военных в 2023 году

Британское военное ведомство планирует в 2023 году обучить 20 тысяч военнослужащих украинской армии, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
Он отметил, что Лондон не только продолжит поставлять Киеву оружие, но и расширит программу подготовки бойцов ВСУ. Подчеркивается, что страна в текущем году рассчитывает обучить в два раза больше украинских солдат, чем в минувшем.
По имеющейся информации, на территории Британии также будут организованы курсы для украинских офицеров. Подготовкой солдат ВСУ будут заниматься британские инструкторы, а также специалисты из десяти других стран, в том числе Австралии.