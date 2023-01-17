Пожар охватил кровлю БЦ «Сенатор», расположенного в объекте культурного наследия (ОКН) на набережной Обводного канала в Петербурге. Площадь открытого горения составляет 60 квадратных метров, пишет телеканал 78.ru в своем Telegram-канал.
Сигнал о возгорании во Фрунзенском районе Петербурга поступил на пульт дежурного в 17:17 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб подтвердили, что на набережной Обводного канала, 60А действительно горит кровля главного прядильного корпуса с металлической оградой Новой бумагопрядильной мануфактуры. Бизнес-центр «Сенатор» находится в здании ОКН.
На данный момент сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимают участие 29 человек личного состава МЧС и семь единиц спецтехники.
В последнее время пожары в исторических зданиях Петербурга стали частым явлением. В течение последних нескольких лет огонь уничтожает объекты культурного наследия Северной столицы. Несмотря на катастрофические масштабы проблемы, она совершенно не волнует Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым — на текущий момент город на Неве уже потерял десятки объектов культурного наследия.