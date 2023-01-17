Пожар охватил кровлю БЦ «Сенатор» на набережной Обводного канала в Петербурге

В последнее время пожары в исторических зданиях Петербурга стали частым явлением. В течение последних нескольких лет огонь уничтожает объекты культурного наследия Северной столицы. Несмотря на катастрофические масштабы проблемы, она совершенно не волнует Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым — на текущий момент город на Неве уже потерял десятки объектов культурного наследия.