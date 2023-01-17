Симоньян в двух словах объяснила «кочующей эстрадке и испуганной элитке» причины СВО

По словам журналиста, она испытала облегчение, что после начала спецоперации вскрылось истинное отношение многих звезд к родине. Она отметила, что зачастую бежавшие из страны артисты не могут ответить на вопрос, какие меры должна принимать Россия в ответ на угрозы со стороны Запада.