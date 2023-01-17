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Симоньян в двух словах объяснила «кочующей эстрадке и испуганной элитке» причины СВО

Политика
Симоньян в двух словах объяснила «кочующей эстрадке и испуганной элитке» причины СВО

Российская сторона не начинала конфликт на Украине — это ежу понятно. С таким обращением к «кочующей эстрадке и испуганной элитке» из РФ обратилась главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам журналиста, она испытала облегчение, что после начала спецоперации вскрылось истинное отношение многих звезд к родине. Она отметила, что зачастую бежавшие из страны артисты не могут ответить на вопрос, какие меры должна принимать Россия в ответ на угрозы со стороны Запада.

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что эскалация на Украине произошла не по вине РФ. Она на пальцах объяснила, что Москву вынудили начать СВО.

«Они говорят: "Мы первые начали". Но ведь уже ежу понятно, что мы не первые начали. И все, что они произносят сейчас, говорит о том, что это все готовилось, и готовилось против нас», — сказала Симоньян.

Напомним, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что условиями урегулирования конфликта на Украине являются прекращение дискриминации русскоязычного населения и гарантии безопасности России.
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