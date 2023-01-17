Житель Амурской области случайно застрелил возлюбленную и объяснил случившееся шуткой

На допросе возлюбленный убитой признался, что это он произвел выстрел. Юноша пояснил, что хотел «пошутить» над девушкой, когда чистил оружие. Россиянин направил его в сторону потерпевшей и произвел выстрел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело