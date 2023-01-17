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Житель Амурской области случайно застрелил возлюбленную и объяснил случившееся шуткой

Происшествия
Житель Амурской области случайно застрелил возлюбленную и объяснил случившееся шуткой

Молодой человек по случайности застрелил свою девушку и хотел представить ее смерть как самоубийство, передает Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел в селе Большеозерка. Тело местной жительницы с огнестрельным ранением нашли в одном из домов. Рядом с трупом лежало ружье и одна гильза. Правоохранители предположили, что девушка могла свести счеты с жизнью.

На допросе возлюбленный убитой признался, что это он произвел выстрел. Юноша пояснил, что хотел «пошутить» над девушкой, когда чистил оружие. Россиянин направил его в сторону потерпевшей и произвел выстрел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело
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