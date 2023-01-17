Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в США

Порывай с конца прошлого века живет в Штатах. Туда она переехала спустя два года после смерти супруга. Своего нового мужа она встретила уже на новом месте жительства. Им оказался ресторатор Игорь Эльперин. За все время проживания в Америке Порывай никогда не была трудоустроена, но, несмотря на это, получает пенсию по старости, передает kp.ru.