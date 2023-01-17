Путин: в 2022 году Россия смогла преодолеть даже неожиданные экономические риски

Российская экономика смогла преодолеть даже самые неожиданные риски в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания.
По словам главы страны, прошлый год был сложным, но в 2023 году власти РФ тоже прогнозируют риски для экономики. Путин призвал ведомства «ничего не завышать и не занижать» в оценке развития экономической деятельности страны в текущем году.
Ранее президент заявил о том, что инфляция и ВВП по итогам 2022 года оказались ниже прогнозов Банка России и членов правительства.