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Путин: в 2022 году Россия смогла преодолеть даже неожиданные экономические риски

Экономика
Путин: в 2022 году Россия смогла преодолеть даже неожиданные экономические риски

Российская экономика смогла преодолеть даже самые неожиданные риски в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе экономического совещания.

По словам главы страны, прошлый год был сложным, но в 2023 году власти РФ тоже прогнозируют риски для экономики. Путин призвал ведомства «ничего не завышать и не занижать» в оценке развития экономической деятельности страны в текущем году.

Ранее президент заявил о том, что инфляция и ВВП по итогам 2022 года оказались ниже прогнозов Банка России и членов правительства.
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