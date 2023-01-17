Многие переехавшие в Европу граждане Украины, которых там насчитывается уже десятки миллионов человек, предпочитают разговаривать по-русски, хотя в социальных сетях пишут на своем государственном языке.
Подобный парадокс невольно наталкивает на мысль, а существует ли в целом украинская идентичность. Чтобы ответить на этот вопрос, публицист и ведущий канала «Вскрытие покажет» Антон Истомин посоветовал обратиться к данным переписи населения на Украине за 2010 год.
Взглянув на результаты опроса, можно понять, что русскими себя считают порядка 8 миллионов украинских граждан. Соответственно, те из них, кто уехал в страны ЕС, предпочитают разговаривать на привычном языке.
«В общении люди начинают разговаривать на украинском языке, но уже через две-три фразы коверкают украинские слова и переходят на чистейший русский язык. Особенно это наблюдается у людей из центральных и восточных регионов Украины», — подчеркнул специалист в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Но есть и еще одна вероятная причина подобного поведения. Возможно, в Сети украинцы пишут на своем языке специально, чтобы не попасть под горячую руку сотрудников СБУ.
В странах коллективного Запада, тем временем, терпения становится все меньше, поскольку обычные граждане просто устали от беженцев с Украины. Например, власти Румынии всерьез задумались о сокращении помощи переселенцам, а Эстония вообще пытается организовать «сбыт» украинцев в Финляндию.