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Публицист Истомин объяснил, почему сбежавшие в Европу украинцы говорят на русском языке

Общество
Публицист Истомин объяснил, почему сбежавшие в Европу украинцы говорят на русском языке

Многие переехавшие в Европу граждане Украины, которых там насчитывается уже десятки миллионов человек, предпочитают разговаривать по-русски, хотя в социальных сетях пишут на своем государственном языке.

Подобный парадокс невольно наталкивает на мысль, а существует ли в целом украинская идентичность. Чтобы ответить на этот вопрос, публицист и ведущий канала «Вскрытие покажет» Антон Истомин посоветовал обратиться к данным переписи населения на Украине за 2010 год.

Взглянув на результаты опроса, можно понять, что русскими себя считают порядка 8 миллионов украинских граждан. Соответственно, те из них, кто уехал в страны ЕС, предпочитают разговаривать на привычном языке.

«В общении люди начинают разговаривать на украинском языке, но уже через две-три фразы коверкают украинские слова и переходят на чистейший русский язык. Особенно это наблюдается у людей из центральных и восточных регионов Украины», — подчеркнул специалист в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Но есть и еще одна вероятная причина подобного поведения. Возможно, в Сети украинцы пишут на своем языке специально, чтобы не попасть под горячую руку сотрудников СБУ.

В странах коллективного Запада, тем временем, терпения становится все меньше, поскольку обычные граждане просто устали от беженцев с Украины. Например, власти Румынии всерьез задумались о сокращении помощи переселенцам, а Эстония вообще пытается организовать «сбыт» украинцев в Финляндию.
медиагруппа "патриот" украинцы европа русский язык Антон Истомин
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