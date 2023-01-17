Публицист Истомин объяснил, почему сбежавшие в Европу украинцы говорят на русском языке

Подобный парадокс невольно наталкивает на мысль, а существует ли в целом украинская идентичность. Чтобы ответить на этот вопрос, публицист и ведущий канала «Вскрытие покажет» Антон Истомин посоветовал обратиться к данным переписи населения на Украине за 2010 год.