Министры обороны поддерживающих Украину стран проведут встречу в Эстонии

Встреча глав министерств обороны стран, которые оказывают поддержку Украине, пройдет 19 января в Эстонии.
В сообщении пресс-службы эстонского военного ведомства говорится, что министры в ходе переговоров обсудят дальнейшую поддержку Киева, в том числе новый пакет помощи. По имеющейся информации, встреча будет проходить в Тапа.
«Примут участие глава минобороны Британии Бен Уоллес и министры обороны Польши, Латвии и Литвы», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что ожидается окончательное подтверждение и от других государств, среди которых Германия, Канада, Франция.