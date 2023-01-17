Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министры обороны поддерживающих Украину стран проведут встречу в Эстонии

Армия
Министры обороны поддерживающих Украину стран проведут встречу в Эстонии

Встреча глав министерств обороны стран, которые оказывают поддержку Украине, пройдет 19 января в Эстонии.

В сообщении пресс-службы эстонского военного ведомства говорится, что министры в ходе переговоров обсудят дальнейшую поддержку Киева, в том числе новый пакет помощи. По имеющейся информации, встреча будет проходить в Тапа.

«Примут участие глава минобороны Британии Бен Уоллес и министры обороны Польши, Латвии и Литвы», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ожидается окончательное подтверждение и от других государств, среди которых Германия, Канада, Франция.
эстония Украина Минобороны
Военкоры ФАН
Лучшие в аду