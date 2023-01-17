Анна Линникова рассказала, как украинка Апанасенко сторонилась ее на «Мисс Вселенной»

Она призналась, что «Мисс Вселенная» принес ей большой опыт. В то же время конкурс является и тяжелейшей работой. Моделям приходилось просыпаться в пять утра, проводить по 13 часов в сутки на репетициях и ложиться спать не раньше 23:00.