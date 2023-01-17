Анна Линникова рассказала, как украинка Апанасенко сторонилась ее на «Мисс Вселенной»

Представительница России на конкурсе «Мисс Вселенная» Анна Линникова рассказала, что украинка Виктория Апанасенко открыто сторонилась ее на мероприятии.
Линникова рассказала, что представительница Украины отказалась даже стоять рядом с россиянкой во время фотосессии. При этом модель пыталась наладить отношения с соперницей, но та дала понять, что не планирует этого делать.
«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — заявила Линникова Газете Metro.
Она призналась, что «Мисс Вселенная» принес ей большой опыт. В то же время конкурс является и тяжелейшей работой. Моделям приходилось просыпаться в пять утра, проводить по 13 часов в сутки на репетициях и ложиться спать не раньше 23:00.