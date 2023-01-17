Профессор Терехов: все те, кому было не до отечественных разработок, получили по лбу

После начала специальной военной операции страны коллективного Запада начали активно вводить антироссийские санкции пакет за пакетом. Исключением не стала и сфера IT: многие компании покинули российский рынок под давлением западной политики.
Уехали не только компании, но и люди. В средствах массовой информации стал подниматься вопрос об утечке мозгов и о том, как сильно изменится IT-рынок. В беседе с корреспондентом ФАН заведующий кафедрой системного программирования СПбГУ, основатель компании «Ланит-Терком» Андрей Терехов отметил, что разговоры об утечке мозгов в IT – это чистые лозунги.
«Несмотря на то, что некоторые специалисты все же покинули страну, у нас осталось большое количество необходимых кадров. И я не думаю, что что-то в этом плане кардинально изменилось в России. Поэтому успешные крупные проекты в нашей стране возможны, этим как раз занимаюсь я и моя компания "Ланит-Терком". И масштаб проблемы в сфере IT, на мой взгляд, сильно преувеличен. Россию покинули не столько специалисты, сколько сами западные компании, остальные остались на своих местах», — отметил собеседник издания.
На вопрос о том, достаточно ли в российской IT-сфере, эксперт ответил, что профессионалов не хватает везде. И сейчас, и десять лет назад. Хороших высших учебных заведений, в которых обучают программистов, немного: это ЛЭТИ, ИТМО, СПБГУ и так далее.
При этом Терехов подчеркивает, что паниковать на этой почве не стоит. Уехали лишь те, кто получал западные заказы, и только они. Профессор держит связь со многими своими учениками, поэтому осведомлен о том, что происходит, например, на Кипре, в Армении, в Грузии, где подскочили в три раза цены на квартплату, как считает профессор как раз из-за приезжих граждан России.
«У меня большая организация, и, честно говоря, особой утечки кадров я не ощутил. Единственное, что изменилось, так это то, что раньше было очень много западных конкурентов на рынке, а теперь их не стало. В каком-то смысле, российской IT-сфере стало даже лучше. Потому что до этого всем было проще просто купить готовое, чем думать, вкладываться, разрабатывать, инвестировать. Но обстоятельства сложились так, что теперь это стало невозможным. И все те, кому было не до отечественных разработок, получили по лбу. Так им и надо».
Эксперт считает, что сейчас российские компании получили гораздо больше возможностей, чем у них было до этого и даже ощутил это на собственном примере. Потому что раньше приходилось бороться не просто с западными конкурентами, а с некоторыми российскими чиновниками.
«Так что в этом смысле уход западных компаний нам помог, помог вывести сферу из застоя. И я уверен, что дальше будет только лучше», — резюмирует профессор.
К тому же, IT-сфера активно поддерживается государством. В марте 2022-го года президентом России Владимиром Путиным также был подписан Указ о соответствующих мерах. Минцифры РФ запустило раздел на портале Госуслуг, который посвящен инструментам, стимулирующим развитие рынка. К ним относятся налоговые и кредитные льготы, льготная ипотека, а также меры по стимулированию спроса.
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