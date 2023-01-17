Профессор Терехов: все те, кому было не до отечественных разработок, получили по лбу

При этом Терехов подчеркивает, что паниковать на этой почве не стоит. Уехали лишь те, кто получал западные заказы, и только они. Профессор держит связь со многими своими учениками, поэтому осведомлен о том, что происходит, например, на Кипре, в Армении, в Грузии, где подскочили в три раза цены на квартплату, как считает профессор как раз из-за приезжих граждан России.