Переговоры между парламентом и Высшим госсоветом Ливии снова зашли в тупик

Бенгази, 17 января. Палата представителей Ливии является единственным законодательным органом в стране. Об этом заявил спикер парламента Агила Салех после пленарного заседания.
Верховный государственный совет (ВГС), возглавляемый Халедом аль-Мишри, играет только консультативную роль и не вправе издавать законы, добавил он.
«Сближение с ВГС происходит лишь на словах. На деле проведенные между двумя органами встречи не принесли никакого существенного результата», — подчеркнул Салех.
Палата представителей и Верховный государственный совет при поддержке местных и международных структур взяли на себя обязательство совместно сформировать конституционную основу для предстоящих президентских и парламентских выборов. Однако на фоне разногласий по ряду вопросов их встречи откладывались на протяжении многих месяцев.
В конце декабря Агила Салех и Халед аль-Мишри выступили с заявлением, в котором сообщили об урегулировании своих споров и готовности возобновить переговоры. В ходе встречи в Каире в начале января произошло первое совместное заседание за долгое время.