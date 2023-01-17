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Переговоры между парламентом и Высшим госсоветом Ливии снова зашли в тупик

Весь мир
Переговоры между парламентом и Высшим госсоветом Ливии снова зашли в тупик

Бенгази, 17 января. Палата представителей Ливии является единственным законодательным органом в стране. Об этом заявил спикер парламента Агила Салех после пленарного заседания.

Верховный государственный совет (ВГС), возглавляемый Халедом аль-Мишри, играет только консультативную роль и не вправе издавать законы, добавил он.

«Сближение с ВГС происходит лишь на словах. На деле проведенные между двумя органами встречи не принесли никакого существенного результата», — подчеркнул Салех.

Палата представителей и Верховный государственный совет при поддержке местных и международных структур взяли на себя обязательство совместно сформировать конституционную основу для предстоящих президентских и парламентских выборов. Однако на фоне разногласий по ряду вопросов их встречи откладывались на протяжении многих месяцев.

В конце декабря Агила Салех и Халед аль-Мишри выступили с заявлением, в котором сообщили об урегулировании своих споров и готовности возобновить переговоры. В ходе встречи в Каире в начале января произошло первое совместное заседание за долгое время.
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