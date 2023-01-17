Переговоры между парламентом и Высшим госсоветом Ливии снова зашли в тупик

Палата представителей и Верховный государственный совет при поддержке местных и международных структур взяли на себя обязательство совместно сформировать конституционную основу для предстоящих президентских и парламентских выборов. Однако на фоне разногласий по ряду вопросов их встречи откладывались на протяжении многих месяцев.