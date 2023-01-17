Овечкин прокомментировал идею с установлением логотипов «Офис Овечкина» на катках в Вашингтоне

Стоит отметить, что американцы уже выпускают мерч, посвященной погоне 37-летнего хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Теперь в Вашингтоне собираются установить «Офис Овечкина» на местных катках.