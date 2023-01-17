Овечкин прокомментировал идею с установлением логотипов «Офис Овечкина» на катках в Вашингтоне

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину пришлась по душе идея с установлением логотипов «Офис Овечкина» на катках столицы США. Об этом сообщает Washington Hockey Now.
Стоит отметить, что американцы уже выпускают мерч, посвященной погоне 37-летнего хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Теперь в Вашингтоне собираются установить «Офис Овечкина» на местных катках.
«Это великолепно. Я более чем уверен, что в раздевалке будет много шуток, но я приму это», — цитирует нападающего Washington Hockey Now.
Овечкин в нынешнем сезоне провел 45 матчей. Всего на счету российского нападающего 50 (20+30) баллов за результативность.