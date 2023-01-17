Жители Москвы приняли участие в конкурсе на новое название для системы Face Pay

Жители столицы приняли участие в опросе, по итогам которого было выбрано новое название для бесконтактного сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay.
Голосование по новому имени для системы было объявлено в октябре 2022 года, передает сетевое издание «Типичная Москва». Москвичи могли отдать свой голос за следующие варианты: «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом», «Облик» и «Это должны решать специалисты».
Всего в голосовании приняли участие 195 485 граждан. Около 21% выбрали вариант «Система биометрической оплаты». Второе место заняло название «Оплати улыбкой» (19%). По 15% набрали варианты «Лицо Москвы», «Облик» и «Это должны решать специалисты», 14% — «Оплати взглядом».
Руководитель Департамента транспорта администрации Москвы Максим Лискутов объявил, что автор варианта названия «Система биометрической оплаты» получит ценный подарок — три года бесплатных поездок при оплате проезда с помощью системы распознавания лица.