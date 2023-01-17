Жители Москвы приняли участие в конкурсе на новое название для системы Face Pay

Голосование по новому имени для системы было объявлено в октябре 2022 года, передает сетевое издание «Типичная Москва». Москвичи могли отдать свой голос за следующие варианты: «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом», «Облик» и «Это должны решать специалисты».