Акт человечности нашего народа: Онищенко о том, как в блокадном Ленинграде лечили пленных немцев

Ежегодно 18 января Петербург отмечает одну из самых значимых дат — годовщину прорыва блокады Ленинграда. Эта страница в истории города, который находился в осаде 872 дня, должна рассказывать поколениям не только о произошедшей трагедии, но и о беспримерном мужестве и гуманизме русского народа, считает академик РАН, политик Геннадий Онищенко.
Как он рассказал в авторской колонке для ФАН, несмотря на все ужасы и тяготы блокады ленинградские врачи выхаживали пленных фашистов наравне с советскими солдатами и гражданским населением города. Однако этот факт, как и многие другие, связанные с блокадой, зачастую неизвестен широким массам. Поэтому Онищенко предложил предать широкой огласке события тех дней, широко осветить их, чтобы граждане нашей страны знали о подвиге ленинградцев.
Пример для последующих поколений нашей страны. Колонка Геннадия Онищенко
Блокада Ленинграда — это одна из трагических страниц нашей истории, которая в то же время является олицетворением стойкости народа и его человечности. В архивах хранится отчет санитарной службы за 1942 год. Самое страшное в нем — это рецепт блокадного хлеба, в который входило все что угодно, кроме зерна. Этот рецепт Государственная санитарная инспекция Ленинграда официально согласовывала и утверждала.
Еще одна историческая справка, которая мне запомнилась — это правила захоронения умерших от голода и погибших от травм жителей. Захоронения производились на Пискаревском кладбище. Были утверждены специальные нормы захоронения. В те дни не было возможности укладывать каждого человека в отдельную могилу, но тела все равно надо было предать земле, чтобы не допустить негативных эпидемиологических последствий. Условия в городе в период блокады были ужасные. Я не буду приводить здесь примеры и углубляться в это. Поскольку даже сейчас не каждый готов прочитать эти жуткие подробности. Эти два момента являются квинтэссенцией всего.
Для меня блокада Ленинграда — это наглядный акт человечности русского народа. С первых дней Великой Отечественной войны больница им. И.И. Мечникова стала клинической базой Ленинградского фронта. Здесь, в построенных еще в царские времена корпусах, наши врачи лечили пленных немцев. Во время блокады здесь была оказана помощь более чем 1 000 военнопленным. У фашистов, которые около 900 дней держали в блокаде Ленинград, на картах был отмечен район, где располагался госпиталь, и его старались не особо не трогать. Однако сам факт — ленинградские врачи, сами находясь в жутких условиях, испытывая холод и голод, сталкиваясь с дефицитом лекарств, сохранили исконные человеческие качества. Они не уничтожали плененных фашистов, и не забирали у них столь нужную кровь, как это делали немцы с детьми в концентрационных лагерях. Медики лечили пленных наряду с нашими воинами и гражданским населением Ленинграда.
Те циники, которые сегодня задаются вопросом: зачем надо было удерживать Ленинград, и считают, что его лучше было сдать врагу, заслуживают отповеди. Беспримерное мужество и стойкость жителей города — это пример для последующих поколений нашей страны.
Другое дело — многие факты и события блокады неизвестны населению. Поэтому я бы предложил опубликовать документы той поры и широко осветить их. Наши граждане должны знать, что происходило в блокадном Ленинграде. Это были условия, в которых жить нельзя, но люди жили.