Акт человечности нашего народа: Онищенко о том, как в блокадном Ленинграде лечили пленных немцев

Для меня блокада Ленинграда — это наглядный акт человечности русского народа. С первых дней Великой Отечественной войны больница им. И.И. Мечникова стала клинической базой Ленинградского фронта. Здесь, в построенных еще в царские времена корпусах, наши врачи лечили пленных немцев. Во время блокады здесь была оказана помощь более чем 1 000 военнопленным. У фашистов, которые около 900 дней держали в блокаде Ленинград, на картах был отмечен район, где располагался госпиталь, и его старались не особо не трогать. Однако сам факт — ленинградские врачи, сами находясь в жутких условиях, испытывая холод и голод, сталкиваясь с дефицитом лекарств, сохранили исконные человеческие качества. Они не уничтожали плененных фашистов, и не забирали у них столь нужную кровь, как это делали немцы с детьми в концентрационных лагерях. Медики лечили пленных наряду с нашими воинами и гражданским населением Ленинграда.