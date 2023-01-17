Политолог Джаралла: президентские амбиции Арестовича сделали его положение зыбким

Президентские амбиции советника главы офиса лидера Украины Алексея Арестовича сделали его положение шатким, а скандал вокруг трагедии в Днепропетровске обнажил подноготную местного политикума. Таким мнением в беседе с международной редакцией ФАН поделился крымский политолог Владимир Джаралла.
Ранее стало известно, что Алексей Арестович подал заявление об отставке после скандальной истории с ударом по дому в Днепропетровске. Своим поступком он решил показать пример «цивилизованного поведения» при ошибках.
Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Арестовича. При этом еще в августе сообщалось, что киевский политик не числится в списке сотрудников администрации главы государства.
По словам Владимира Джараллы, скандал вокруг Алексея Арестовича продемонстрировал закулисье украинской политики в ее нынешнем состоянии. Благодаря своим качествам советник главы офиса Зеленского занял нишу супер-пропагандиста.
«На Украине он оказался знаковой фигурой, однако законы массового поведения действуют неумолимо: сначала увлечение и восторг, затем насмешки, раздражение и неприятие. Эти этапы он прошел вместе с тем, что из себя представляла Украина, то есть несостоятельное государство, существующее в виртуальном мире», — сказал собеседник ФАН.
По словам эксперта, испытание медными трубами самое тяжелое. На волне суперпопулярности Арестович позволил себе непростительные шаги и высказывания: в частности, он заявил о своих президентских амбициях.
«Конечно, если уже клоун смог стать президентом, то почему бы пропагандисту, от которого в восторге дамочки определенного типа, не попробовать сделать то же самое? Те, кому нужно, услышали и донесли [об амбициях], и его положение сразу же стало достаточно зыбким. Здесь мы видим и зависть, и интриги, хотя вроде как все должно было быть посвящено другой цели. Но даже в таких условиях они, как пауки в банке, продолжают грызть друг друга», — отметил Владимир Джаралла.
Последняя трагедия в Днепропетровске оказалась самым тяжелым ударом для Арестовича, считает эксперт. Советник главы офиса президента «незалежной» озвучил причину случившегося: украинские ПВО сбили ракету, которая взорвалась уже на земле, послужив причиной гибели мирного населения. Этого ему простить не смогли: поднялся «дикий вой со стороны самых мерзких персонажей», включая мэра Бориса Филатова и нардепа Алексея Гончаренко.
Как считает Владимир Джаралла, на этом фоне Арестович поступил достаточно правильно, написав заявление об отставке. При этом политолог обратил внимание, что одиозный советник действительно имеет отношение к определенным структурам в администрации, но является человеком Андрея Ермака — руководителя офиса Зеленского, который стоит практически за всеми кадровыми решениями. Ермак может сыграть следующую комбинацию: принять заявление об отставке, а через некоторое время вернуть Арестовича в игру.
«Перед нами одна из специфических особенностей нынешней украинской политики: постоянные розыгрыши, комбинации и желание изображать из себя кого-то, а не быть подлинным. Единственное, что этих людей меньше всего волнует, это нынешнее отношение Украины и ее населения», — заключил эксперт.
Ранее в Кремле отреагировали на новость об уходе Алексея Арестовича в отставку. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кадровые перестановки на Украине не заслуживают внимания.