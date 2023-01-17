Политолог Джаралла: президентские амбиции Арестовича сделали его положение зыбким

Как считает Владимир Джаралла, на этом фоне Арестович поступил достаточно правильно, написав заявление об отставке. При этом политолог обратил внимание, что одиозный советник действительно имеет отношение к определенным структурам в администрации, но является человеком Андрея Ермака — руководителя офиса Зеленского, который стоит практически за всеми кадровыми решениями. Ермак может сыграть следующую комбинацию: принять заявление об отставке, а через некоторое время вернуть Арестовича в игру.