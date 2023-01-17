Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В США священника-педофила осудили за хранение презентации из обнаженных фото детей

Происшествия
В США священника-педофила осудили за хранение презентации из обнаженных фото детей

В США 72-летнего католического священника-педофила из штата Миссури отправили в тюрьму из-за хранения тысячи фотографий с детской порнографией.

Правоохранители заинтересовались действиями мужчины еще в мае 2017 года. Тогда коллеги Джеймса Бейли нашли в его принтере распечатки собственных фотографий в обнаженном виде. Тогда силовики проверили четыре компьютера, ноутбук и смартфон, которыми пользовался священник.

В ходе проверки на устройствах были обнаружены интимные кадры с участием несовершеннолетних. Кроме того, злоумышленник собрал фотографии в две презентации PowerPoint, которые регулярно обновлял. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Материал предназначен для лиц старше 16 лет.
суд сша америка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду