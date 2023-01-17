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Леонков объяснил цель совместных учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии

Армия
Леонков объяснил цель совместных учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в ходе летно-тактических учений Союзного государства будет проводиться слаживание действий ВКС РФ и ВВС Белоруссии.

По его словам, совместная отработка учебных задач свидетельствует о том, что у группировки объединенное командование, передают «Известия».

«В случае возникновения угроз извне этот орган управления будет действовать по наработкам, которые сделают в ходе учений», — рассказал эксперт.

Леонков добавил, что Москва и Минск заранее озвучили время и программу совместных учений. При этом он предположил, что реакция на них в странах Запада все равно будет резко отрицательной.

Отметим, что летно-тактические учения Союзного государства стартовали на территории Белоруссии 16 января. Военнослужащим предстоит отработать широкий спектр задач.
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