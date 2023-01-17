Биологи из России выяснили, почему исходящий от китов аромат напоминает запах йода

Обитающие рядом с береговой линией серые киты обладают очень специфическим и резким запахом, напоминающим йод.
До сих пор ученые не могли понять, почему от этих животных исходит такой неприятный запах. Однако недавно российским биологам все же удалось установить причину. В рамках исследования специалисты подвергли лабораторным анализам туши китов, добытых близ Чукотки в 2020-2021 годах.
В образцах ученые обнаружили свыше 500 разных соединений. Часть из них имеет действительно резкий запах. Дело в том, что плавающие рядом с берегом киты обычно едят рачков-амфиподов и многощетинковых червячков полихетов.
Последние как раз и дают особенно резкие ароматы, поскольку с помощью пахучих веществ защищаются от инфекций. Те киты, которые обитают чуть дальше от берега или же предпочитают другую диету, сохраняют нейтральные запахи, пишет Planet Today.