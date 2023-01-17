Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Биологи из России выяснили, почему исходящий от китов аромат напоминает запах йода

Общество
Биологи из России выяснили, почему исходящий от китов аромат напоминает запах йода

Обитающие рядом с береговой линией серые киты обладают очень специфическим и резким запахом, напоминающим йод.

До сих пор ученые не могли понять, почему от этих животных исходит такой неприятный запах. Однако недавно российским биологам все же удалось установить причину. В рамках исследования специалисты подвергли лабораторным анализам туши китов, добытых близ Чукотки в 2020-2021 годах.

В образцах ученые обнаружили свыше 500 разных соединений. Часть из них имеет действительно резкий запах. Дело в том, что плавающие рядом с берегом киты обычно едят рачков-амфиподов и многощетинковых червячков полихетов.

Последние как раз и дают особенно резкие ароматы, поскольку с помощью пахучих веществ защищаются от инфекций. Те киты, которые обитают чуть дальше от берега или же предпочитают другую диету, сохраняют нейтральные запахи, пишет Planet Today.
киты запах ученые йод
Военкоры ФАН
Лучшие в аду