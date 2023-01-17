Биологи из России выяснили, почему исходящий от китов аромат напоминает запах йода

До сих пор ученые не могли понять, почему от этих животных исходит такой неприятный запах. Однако недавно российским биологам все же удалось установить причину. В рамках исследования специалисты подвергли лабораторным анализам туши китов, добытых близ Чукотки в 2020-2021 годах.