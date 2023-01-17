СК возбудил уголовное дело о халатности из-за масштабной коммунальной аварии в Мегионе

По версии правоохранителей, 10 января ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей касательно подготовки города к отопительному сезону привело к прорыву трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников. В результате произошел сбой режима теплоснабжения, угрожающий жизни и здоровью граждан. Следователи проводят комплекс оперативных действий для установления обстоятельств ЧП.