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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за масштабной коммунальной аварии в Мегионе

Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за масштабной коммунальной аварии в Мегионе

Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело о халатности по факту коммунальной аварии в Мегионе.

По версии правоохранителей, 10 января ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей касательно подготовки города к отопительному сезону привело к прорыву трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников. В результате произошел сбой режима теплоснабжения, угрожающий жизни и здоровью граждан. Следователи проводят комплекс оперативных действий для установления обстоятельств ЧП.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с несовершеннолетними в Кузбассе, сообщала газета A42.RU.
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