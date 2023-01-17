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ФАС выписала Apple штраф на 1,2 млрд рублей за навязывание платежной системы

Экономика
ФАС выписала Apple штраф на 1,2 млрд рублей за навязывание платежной системы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Apple на 1,2 млрд рублей.

Основанием для этого стало навязывание платежной системы Apple в российских приложениях.

Ранее журналисты издания FT не исключили, что американская компания поплатится за развитие производства в Китае, который на сегодняшний день является недружественной США страной.

Также стало известно об отказе главы компании Тима Кука от части выплат по дивидендам в 2023 году после критики со стороны инвесторов. За прошлый год гендиректор Apple получил около 100 млн долларов в качестве вознаграждения.
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