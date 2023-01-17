NetEase: реакция Кремля на ситуацию в Бразилии сподвигла Байдена на срочный звонок

Американский лидер Джо Байден необычно отреагировал на позицию Кремля по ситуации в Бразилии. Об этом рассказали китайские аналитики.
Журналисты NetEase напомнили, что в результате президентских выборов к власти в южноамериканском государстве пришел Луис Инасиу Лула да Силва. Политик неоднократно демонстрировал намерения выстроить с Москвой дружеские отношения, чем не на шутку взволновал Вашингтон.
По данным авторов издания, по завершении выборов в стране начались митинги, которые могли быть организованы с помощью США. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Лула только что официально вступил в должность, и вдруг "внезапно" вспыхнули беспорядки. Можно сказать, что это слишком подозрительное совпадение», — написали в NetEase.
Против протестующих высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который попутно поздравил Лулу да Силву с избранием на пост президента. Эта ситуация обеспокоила Байдена, который тотчас же бросился к телефону и совершил международный звонок, добавили в издании.
Речь идет о переговорах президента США с бразильским коллегой, которому он спешно предложил посетить Вашингтон. В NetEase такое решение объяснили боязнью американского лидера получить на «заднем дворе» российского союзника.