NetEase: реакция Кремля на ситуацию в Бразилии сподвигла Байдена на срочный звонок

Против протестующих высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который попутно поздравил Лулу да Силву с избранием на пост президента. Эта ситуация обеспокоила Байдена, который тотчас же бросился к телефону и совершил международный звонок, добавили в издании.