Лия Ахеджакова пришла на церемонию прощания с Инной Чуриковой под руку с мужем

Актриса Лия Ахеджакова пришла на церемонию прощания с Инной Чуриковой, которая состоялась в храме Христа Спасителя в Москве. Народная артистка России прибыла на траурное мероприятие под руку с мужем, фотографом Владимиром Персияниновым.
По Ахеджаковой было видно, что она тяжело переживает смерть Чуриковой — актриса медленно шла к гробу, наклонилась и поцеловала покойницу в лоб. Рядом с ней все это время был Персияниновым, которого актриса скрывала от публики.
Пара встретилась, когда за спиной Ахеджаковой было два развода. Они зарегистрировали свои отношения в 2001 году, с тех пор актриса старается молчать о личном счастье и не демонстрировать его публике.