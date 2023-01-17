Подкуп избирателей: политолог Межевич о баснословных посулах афроамериканцам Сан-Франциско

Комитет по репарациям Сан-Франциско выступил с предложением о выплате каждому афроамериканцы, живущему в городе продолжительное время, пять миллионов долларов. Также предлагается и и полностью списать долги. С соответствующей информацией выступило Fox News.
«Единовременная выплата компенсирует пострадавшему населению десятилетия вреда, который они испытали, и компенсирует экономические потери, которые коллективно понесли чернокожие жители Сан-Франциско в результате как преднамеренных решений, так и непреднамеренного вреда, увековеченного городскими властями», — сказано в проекте, в который предлагается выделить из бюджета 50 миллиардов долларов.
Он уже был представлен в Наблюдательный совет Сан-Франциско, правда официально не обсуждался.
Аттракцион неслыханной щедрости в беседе с ФАН обсудил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
«Надо понимать, что афроамериканцы практически гарантированный избиратель Демократической партии Не Республиканской, а именно Демократической, — убежден эксперт. — В общем-то, это называется подкуп избирателей, но доказать это абсолютно невозможно».
Потому что до выборов еще время, объясняет политолог.
«Я “поздравляю” не афроамериканцев, потому что они будут это все оплачивать», — иронизирует он.
Причем деньги эти могут и напечатать, взять из долговых сумм федерального бюджета, объясняет профессор источник вероятного богатства, которое может свалиться на голову этой категории жителей Сан-Франциско.
«В американском варианте сейчас уже без разницы, какой будет бюджет государственного долга. Задача демократов победить, а там хоть трава не расти», — подводит черту Николай Межевич.
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