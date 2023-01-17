Профицит внешней торговли России вырос за 2022 год более чем в полтора раза

Профицит внешней торговли России вырос в 1,6 раза по предварительным итогам 2022 года. Данный показатель составил 282,3 млрд долларов, сообщили в Центробанке РФ.
При этом профицит счета платежного баланса страны в прошлом году вырос в два раза, до 227,4 млрд долларов. В российском финансовом регуляторе отметили, что такая тенденция связана с ростом мировых цен на российские товары. В частности, речь идет об энергоресурсах.
Также сообщается, что объем импорта иностранных товаров в РФ сократился в 2022 году. Однако во второй половине года данный показатель начал восстанавливаться. В декабре специалисты ФАС не исключали, что профицит внешней торговли России по итогам года может достигнуть максимальных значений.