Профицит внешней торговли России вырос за 2022 год более чем в полтора раза

Также сообщается, что объем импорта иностранных товаров в РФ сократился в 2022 году. Однако во второй половине года данный показатель начал восстанавливаться. В декабре специалисты ФАС не исключали, что профицит внешней торговли России по итогам года может достигнуть максимальных значений.