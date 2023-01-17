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Актер Евгений Герасимов назвал работы Инны Чуриковой в кино национальным достоянием

Общество
Актер Евгений Герасимов назвал работы Инны Чуриковой в кино национальным достоянием

Уход из жизни народной артистки СССР Инна Чурикова, скончавшаейся 14 января в возрасте 79 лет, — огромная потеря для страны. Такое мнение высказал актер театра и кино Евгений Герасимов, работавший вместе с ней в театре «Ленком».

По его словам, сказанным в беседе с интернет-порталом «Подмосковье сегодня», Чурикова была величайшей актрисой, фильмы и спектакли с участием которой будут зрители будут помнить и любить.

«Это — наше уникальное достояние», — подчеркнул он.

Причиной смерти Чуриковой, которую доставили в больницу 4 января с жалобами на плохое самочувствие, стала остановка сердца. Актрису похоронили 17 января на Новодевичьем кладбище.
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