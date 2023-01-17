Пользователи Twitter напомнили главе киевского режима, что западный мир финансирует его страну не на безвозвратной основе. В случае дальнейшего подчинения Белому дому Украина рискует остаться в вечном рабстве Вашингтона и Евросоюза. Прежде политик выразил благодарность ЕС за новый пакет материальной помощи в 3 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что максимальный срок возврата денежных средств обратно — 35 лет: первые выплаты должны быть осуществлены в 2033 году.