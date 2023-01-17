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Пользователи Сети предсказали Зеленскому ближайшее будущее украинской земли

Политика
Пользователи Сети предсказали Зеленскому ближайшее будущее украинской земли

Пользователи Сети предсказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому ближайшее будущее его государства и предупредили об опасной угрозе.

Пользователи Twitter напомнили главе киевского режима, что западный мир финансирует его страну не на безвозвратной основе. В случае дальнейшего подчинения Белому дому Украина рискует остаться в вечном рабстве Вашингтона и Евросоюза. Прежде политик выразил благодарность ЕС за новый пакет материальной помощи в 3 миллиарда евро. Ранее сообщалось, что максимальный срок возврата денежных средств обратно — 35 лет: первые выплаты должны быть осуществлены в 2033 году.

«Это кредит для выплаты другого кредита. Украина навсегда будет рабом своих спонсоров», — заявил один из юзеров.

В Кремле неоднократно заявляли, что военная и финансовая помощь киевскому режиму лишь затягивает вооруженное противостояние Москвы и Киева и способствует эскалации конфликта.
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