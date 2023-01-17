В США учитель случайно разослал школьникам свои откровенные снимки

Подробности инцидента приводит газета Daily Star. По ее данным, преподаватель по ошибке отправил свои откровенные снимки ученикам по электронной почте. Это подтвердила и директор школы Тэрин Вашингтон. Она попросила всех стереть непристойные фотографии и не рассылать их дальше.