В США учитель случайно разослал школьникам свои откровенные снимки

Помощь психолога потребовалась школьникам в американском штате Мэриленд после того, как учитель случайно разослал им свои фотографии в обнаженном виде.
Подробности инцидента приводит газета Daily Star. По ее данным, преподаватель по ошибке отправил свои откровенные снимки ученикам по электронной почте. Это подтвердила и директор школы Тэрин Вашингтон. Она попросила всех стереть непристойные фотографии и не рассылать их дальше.
Директор также предложила пострадавшим ученикам помощь психолога, отметив, что «примет меры» в отношении неосторожного преподавателя. Сперва инцидентом заинтересовалась полиция, однако вскоре расследование прекратилось. Обвинения в итоге никому не выдвинули.