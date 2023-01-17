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Президент Туниса Каис Саид призвал граждан принять участие во втором туре парламентских выборов

Весь мир
Президент Туниса Каис Саид призвал граждан принять участие во втором туре парламентских выборов

Тунис, 17 января. Президент североафриканской страны Каис Саид издал президентский указ, в котором призвал граждан прийти и проголосовать на втором туре парламентских выборов.

Это произошло одновременно со стартом избирательной кампании в стране, которая продлится до 27 января. Сами выборы, как ожидается, пройдут 29 числа того же месяца. Предварительные результаты станут известны через несколько дней после голосования, 1 февраля, а окончательные — по итогам рассмотрения апелляций, но не позднее 4 марта.

Стоит отметить, что выборы в законодательные органы Туниса проходят на фоне бойкота со стороны нескольких оппозиционных президенту партий, в первую очередь ранее правившей «Ан-Нахды», которая является политическим крылом «Братьев-мусульман»✱ (организация запрещена в РФ). Ранее она занимала наибольшее количество мест в парламенте.

Представители данной партии утверждают, что низкая явка избирателей во время первого тура — всего 11% — является доказательством бойкотирования выборов со стороны народа. В свою очередь, Каис Саид обвинил ряд партий в получении огромных сумм из-за границы с целью срыва электорального процесса.

Примечательно, что это первые парламентские выборы в Тунисе с тех пор, как президент объявил 25 июля 2021 года о введении чрезвычайных мер. Среди решений Саида — замораживание законодательного собрания, роспуск Судебного совета, принятие новой конституции и некоторые другие.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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