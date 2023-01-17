Президент Туниса Каис Саид призвал граждан принять участие во втором туре парламентских выборов

Тунис, 17 января. Президент североафриканской страны Каис Саид издал президентский указ, в котором призвал граждан прийти и проголосовать на втором туре парламентских выборов.
Это произошло одновременно со стартом избирательной кампании в стране, которая продлится до 27 января. Сами выборы, как ожидается, пройдут 29 числа того же месяца. Предварительные результаты станут известны через несколько дней после голосования, 1 февраля, а окончательные — по итогам рассмотрения апелляций, но не позднее 4 марта.
Стоит отметить, что выборы в законодательные органы Туниса проходят на фоне бойкота со стороны нескольких оппозиционных президенту партий, в первую очередь ранее правившей «Ан-Нахды», которая является политическим крылом «Братьев-мусульман»✱ (организация запрещена в РФ). Ранее она занимала наибольшее количество мест в парламенте.
Представители данной партии утверждают, что низкая явка избирателей во время первого тура — всего 11% — является доказательством бойкотирования выборов со стороны народа. В свою очередь, Каис Саид обвинил ряд партий в получении огромных сумм из-за границы с целью срыва электорального процесса.
Примечательно, что это первые парламентские выборы в Тунисе с тех пор, как президент объявил 25 июля 2021 года о введении чрезвычайных мер. Среди решений Саида — замораживание законодательного собрания, роспуск Судебного совета, принятие новой конституции и некоторые другие.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация