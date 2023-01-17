Президент Туниса Каис Саид призвал граждан принять участие во втором туре парламентских выборов

Это произошло одновременно со стартом избирательной кампании в стране, которая продлится до 27 января. Сами выборы, как ожидается, пройдут 29 числа того же месяца. Предварительные результаты станут известны через несколько дней после голосования, 1 февраля, а окончательные — по итогам рассмотрения апелляций, но не позднее 4 марта.