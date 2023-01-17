«Выполнили свою задачу по совести и честно»: Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших контракт

Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу отслуживших полугодовой контракт бойцов ЧВК «Вагнер».
По словам бизнесмена, «музыканты» отработали 180 дней так, как надо. Бойцы проявили мужество и героизм. Они прошли то, что не проходили их отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны, подчеркнул Пригожин.
«Выполнили свою задачу по совести и честно. Я многих из вас помню, когда я вас забирал. И многие сомневались — ехать или не ехать. Вон, стоит довольный, целый и невредимый! Парни, вы прошли, как говорится, кровь, земля, говно и сахар. Было тяжело и очень тяжело. Сейчас все приедете домой. Кто-то, кому ехать некуда, или есть сомнения, — ребята сняли гостиницу, вам выдали книжечку, которую вы посмотрели. Я вам говорил в свое время — мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются», — отметил предприниматель, обращаясь к бойцам ЧВК «Вагнер».
Пригожин призвал «вагнеровцев» помнить заповеди и не возвращаться в лагерь.
«Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно. Кто захочет жениться, креститься, учиться — вперед с благословением. Все, давайте, не буду вас дальше задерживать, все уже рвутся домой», — сказал он, пожелав бойцам удачи.
Ранее Евгений Пригожин рассказал об истоках ЧВК «Вагнер». Предприниматель заявил, что создал группу в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым».